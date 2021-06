Johann Baptist Türk: Spion, Idealist und Kämpfer

Vor langer Zeit

1809 war Oberkärnten ja von der Habsburgermonarchie abgetrennt worden. Es wurde ein Teil der illyrischen Provinzen und somit den Franzosen unterstellt, was eine große Umstellung für die Bevölkerung bedeutete. „Napoleon brachte viele Neuerungen nach Europa: Zuvor gab es überall andere Gesetze, überall andere Maße, er vereinheitliche dies. Unter Napoleon wurde auch die standesamtliche Ehe eingeführt, davor konnten ausschließlich Priester trauen, nur in den Kirchenbüchern waren Standesnachweise notiert. Mit der Einführung der standesamtlichen Ehe nahm Napoleon der Kirche ein großes Stück Macht“, erklärt Historiker Martin Stermitz vom Landesmuseum Kärnten. „Auf der Landkarte erkennt man deutlich: Napoleon hat in den vier Jahren, in denen Oberkärnten zu den Illyrischen Provinzen gehörte - also von 1810 bis 1813 -, Gemeinden zusammengelegt. Oberkärntner Kommunen sind heute noch größer als jene in Unterkärnten.“