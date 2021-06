Alaba-Rolle trotz Glanzleistung als Libero offen

Er wurde als erster österreichischer Fußballer in einer EM-Partie zum Spieler des Spiels gewählt. David Alaba überzeugte am Sonntag beim 3:1-Auftaktsieg der ÖFB-Auswahl gegen Nordmazedonien in einer neuen Rolle. Erstmals agierte der 28-Jährige im Nationalteam im Zentrum einer Dreier-Abwehrkette. Die Diskussionen um Alabas beste Position werden damit aber nicht abreißen. Schon am Donnerstag (21.00 Uhr im krone.at-Liveticker) gegen die Niederlande könnte er wieder eine andere bekleiden. Weltmeister Lothar Matthäus hat eine klare Meinung in der Frage (im Video).