Alaba und Co. bitten Fans: „Drückt uns die Daumen“

„Ich weiß es nicht“, sagt der Österreicher, „habe nie viel darüber nachgedacht, ob wir in einen Flow gekommen wären, das Turnier ganz anders verlaufen wäre. Ich will auch nicht mehr zurück, sondern nur nach vorne schauen.“ Nach vorne heißt: Fast auf den Tag genau fünf Jahre nach dem 0:2 gegen Ungarn in Bordeaux heute Auftakt gegen Nordmazedonien in Bukarest.