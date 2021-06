Erdbeer-Selbsterntefelder zum Bücken und Pflücken

Gemeinsames Ernten

„Das gemeinsame Ernten ist ein Erlebnis, viele nützen es für einen Ausflug“, erzählt der Landwirt aus Thalheim, der zum Selberpflücken heuer in Schleißheim Felder bewirtschaftet.Bücken und pflücken - das Motto ist an rund 40 Standorten in Oberösterreich möglich - vom Bioobstbau Peterseil in Luftenberg über Hoffelner in Kremsmünster und den Bio-Obsthof Wiesmeier in Holzhausen bis zum Erdbeerhof Roithmayr in Hartkirchen. Zur Ernte wird am besten ein eigenes Gefäß mitgebracht. Bezahlt wird nach Gewicht.