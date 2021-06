Sauna, Schnaps und eine Axt in Finnlands Fan-Lied!

Die Regierung des nordeuropäischen Landes nahm den Schlachtruf „Oi Suomi on!“ in ihrem Tweet zur Unterstützung der Mannschaft vor deren EM-Auftaktspiel am (heutigen) Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark (18.00 Uhr) auf. „Jahrzehnte der Hoffnungen und Erwartungen. Das lange Warten ist vorbei“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account der finnischen Regierung. „Das ist die erste Teilnahme unseres Männer-Teams an einem großen Turnier überhaupt.“