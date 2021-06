Lieferengpass: Wiener warten auf 51.600 Impfdosen!

Am 27. Dezember 2020 kam es zur ersten Impfung in Wien, große Polit-Show inklusive - 168 Tage später schaut es mit der Immunisierung in Wien trauriger aus als im restlichen Land. Der Lieferengpass von Pfizer (wir berichteten) hilft da kaum. Am Ende fehlen der Stadt 51.600 Dosen. Vor allem die Jungen müssen warten.