Welser Räuber-Trio nur auf freiem Fuß angezeigt

Die scharfen Bilder aus der privaten Welser Videokamera machten es möglich, dass die mutmaßlichen Täter des brutalen Überfalls auf den Kellnerlehrling Alexander G. (16) bereits kurz nach der Veröffentlichung ausgeforscht werden konnten. Der russischstämmige Schüler Edward T. (15), der türkischstämmige Beschäftigungslose Enes D. (16) und Lehrling Tobias L. (19) – alle leben in Wels – sollen G. am 6. Juni um etwa 0.20 Uhr am Heimweg von der Arbeit in der Hafergasse bewusstlos geprügelt und ausgeraubt haben.