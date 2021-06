Utah gegen Clippers 2:0 vorn, Bucks verkürzen

Die Utah Jazz haben auch das zweite Heimspiel gegen die Los Angeles Clippers gewonnen und sind in der Play-off-Serie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA 2:0 in Führung gegangen. Nach erneut starker Leistung holten die Jazz am Donnerstagabend ein 117:111 gegen das Team aus Kalifornien. Zuvor hatten die Milwaukee Bucks in ihrer Zweitrunden-Serie gegen die Brooklyn Nets auf 1:2 verkürzt.