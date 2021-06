Radfahrer rollte nach Unfall sein Rad nach Hause

Am Donnerstag gegen 13 Uhr kam ein 60-jähriger Mann aus der Gemeinde Millstatt mit seinem Mountainbike auf der abschüssigen Gemeindestraße im Ortsgebiet von Millstatt in Richtung Zentrum aus bisher unbekannter Ursache (er konnte sich nach dem Verkehrsunfall nicht mehr an den Unfallhergang erinnern) zu Sturz.