Aufstiegsplätze an England und Kroatien vergeben

In der Gruppe D sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Geht es nach Carsten Jancker sind die ersten beiden Plätze an England und Kroatien vergeben. Wie sich die beiden Favoriten, die Tschechei und auch Schottland sonst noch so schlagen werden, gibt es in der vierten Folge von MyPodCarsten. Da nimmt der Ex-Teamspieler noch einmal die vier Mannschaften unter die Lupe.