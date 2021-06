So wird Platinis Mammutprojekt zum Hochrisikoevent

Zeitfenster für Stadion-Eintritt

Das Stadionerlebnis wird reglementierter ablaufen, als das Fußballfans im Allgemeinen gewohnt sind. So bekommt jeder Ticketinhaber ein eigenes 30-Minuten-Zeitfenster zum Eintritt ins Stadion. Drinnen ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen einzuhalten. Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht, Desinfektionsmittel wird es reichlich geben. In Sevilla wird zusätzlich die Kontaktverfolgungs-App der spanischen Regierung sowie ein Covid-19-Armband benötigt, ein solches auch in Bukarest. Die UEFA empfiehlt Händeschütteln, Umarmungen und engen Kontakt zu anderen zu unterlassen. Selbstverständlich sollten Personen, die sich unwohl fühlen oder Symptome von Covid-19 haben, zu Hause bleiben.

Zudem warten die Vorgaben und Anmeldeformalitäten der einzelnen Ländern für die Einreise. Als Faustregel gilt: wer geimpft, getestet oder genesen ist, erspart sich eine Quarantäne. Maßgeblich ist jedoch immer, welche Länder vor dem Grenzübertritt bereist wurden. Großbritannien und die Niederlande sind derzeit in vielen Ländern als Risikogebiete eingestuft.