Zieht Real Madrid jetzt in Atleticos Stadion um?

In der vergangenen Saison bestritt Real die die Heimspiele im vereinseigenen Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stefano (6000 Zuschauer) in Valdebebas außerhalb von Madrid. Grund waren einerseits laufende Umbauarbeiten im 80.000 Zuschauer fassenden Bernabeu-Stadion und andererseits die Tatsache, dass die Spiele wegen Corona ohnehin in Geisterstadien ohne Zuschauer stattfinden werden.