Er ist der neue Ferrari Boss!

Vigna hat sein Physikstudium an der Universität von Pisa mit Auszeichnung abgeschlossen und viel internationale Erfahrung in einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen gesammelt. Er kam 1995 zu STMicroelectronics. In den letzten Jahren hat er eine Reihe erfolgreicher Initiativen in neuen Geschäftsbereichen gestartet, mit besonderem Fokus auf die Marktsegmente Industrie und Automobil.