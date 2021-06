Lückenloses Radvergnügen um Faaker See gefordert

„Wir fordern sämtliche Verantwortungsträger auf, aktiv zu werden. Viele Maßnahmen müssen umgesetzt werden!“ Gefordert werden ein klimaneutrales Freizeiterlebnis, das Aus für umweltschädliche Veranstaltungen sowie ein autofreier Tag am See. „Gestoppt wird auch an sechs echten Problemstellen für Radler. Die Fahrbahnsituation in Egg etwa ist immer noch katastrophal, die Öffi-Anbindung sowieso!“. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei der Tourismusinformation Drobollach.