Zehn Hotspots der Artenvielfalt im Burgenland

Dafür sei Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung sehr wichtig. Denn nur was man kennt und liebt, wird auch geschützt. Genauso essenziell sei aber die Einbindung lokaler Akteure. In einem ersten Schritt wurde definiert, welche Vogelarten im Land am stärksten zurückgehen und schutzbedürftig sind, erklärte Michael Dvorak von Birdlife.