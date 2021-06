China lässt Corona-Impfstoff für Kleinkinder zu

Studien zu Impfungen an Kindern noch in früher Phase

Darüber werde die Nationale Gesundheitskommission „entsprechend Chinas gegenwärtiger Anforderungen für die Epidemie-Vorbeugung und -Kontrolle und der Impfstoffbelieferung“ entscheiden, erklärte der Impfstoff-Hersteller Sinovac. Die Studien seines Vakzins an Kindern und Jugendlichen befinden sich noch in einer frühen Phase. Die Ergebnisse würden in Kürze im renommierten Fachblatt „The Lancet“ veröffentlicht, hieß es von Sinovac.