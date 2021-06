Dave Cameron bleibt Trainer der Vienna Capitals

Dave Cameron bleibt Cheftrainer der Vienna Capitals in der ICE-Eishockeyliga. Der Kanadier hat seinen Vertrag bei den Wienern verlängert und geht in seine vierte Saison. Der ehemalige NHL-Coach kam 2018 zu den Caps und führte die Mannschaft 2019 ins Finale und in der abgelaufenen Saison, in der er viele junge Eigenbauspieler ins Team integrierte, ins Halbfinale.