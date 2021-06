Diebe schnappten sich beim Verkaufsgespräch Uhren

Ein bislang unbekannter Täter entwendete bereits am vergangenen Freitag gegen 13.30 Uhr während eines Verkaufsgesprächs in einem Juweliergeschäft in Helpfau-Uttendorf ein Tablett mit diversen Schmuckstücken. Als die Inhaberin das Tablett unbeobachtet auf dem Tresen stehen ließ. um nach Verpackungsmaterial zu suchen, nahm es der Mann an sich und flüchtete.