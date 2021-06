Kantersieg gegen Bucks! Nets erhöhen auf 2:0

Die Brooklyn Nets haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erneut gegen die Milwaukee Bucks gewonnen und sind in der Halbfinal-Serie der Eastern Conference mit 2:0 in Führung gegangen. Das Team um die beiden Stars Kevin Durant und Kyrie Irving holte gegen die Bucks von Giannis Antetokounmpo am Montag (Ortszeit) ein überlegenes 125:86.