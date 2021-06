Fußball EM als kleine Wohnzimmer-Veranstaltung

Wenn am 11. Juni die Fußball-Europameisterschaft mit dem Spiel zwischen den Nationalmannschaften aus der Türkei und Italien in Rom eröffnet wird, sind auch die Fußball-Fans in Villach hautnah dabei. Auf ein Massen-Public Viewing wird in der Draustadt jedoch verzichtet. Dafür laden zahlreiche Villacher Wirte zum gemeinsamen kleinen, aber feinen Fußballfest. „Unser erfolgreiches Wohnzimmer-Konzept wird auch während Fußball-EM fortgeführt. Wir setzen auf dezentrale Lösungen und laden die Fußball-Fans zum ,Gemma Fußball schaun´ in die Gastro-Lokale der Stadt ein“, kündigt Bürgermeister Günther Albel im Namen der Stadtregierung an.