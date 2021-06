Gehirnhautentzündung: Mühlberger verpasst Tour

Seit seinen ersten beiden Einsätzen für den Movistar-Renstall im Februar und März hat der 27-jährige Niederösterreicher kein Rennen mehr bestritten. Nach drei Tagen im Krankenhaus sei es wieder langsam bergauf gegangen, sein Fitnesszustand aber längere Zeit schlecht gewesen. Selbst Spaziergänge hätten ihn überangestrengt. „Am Anfang musste ich nach gut 15 Minuten eine Pause einlegen, so fertig war ich.“ Er habe sein Training praktisch wieder von null an neu aufbauen müssen, aktuell schaue es aber schon wieder gut aus. „Mittlerweile geht wieder alles in die richtige Richtung, und ich bin wieder beschwerdefrei und belastbar“, berichtete Mühlberger aus seinem dreiwöchigen Trainingslager in Andorra.