Corona weltweit: Meilensteine und Herausforderung

Es sei ein Aufatmen spürbar, sagt Bernhard Fussenegger, Tiroler Auswanderer in Indien. 120.529 Neuinfektionen wurden am Wochenende gemeldet – deutlich weniger als Anfang Mai, wo über 400.000 Fälle verzeichnet wurden. Zudem habe sich die Situation in den Krankenhäusern verbessert, was auch an den internationalen Hilfeleistungen liege, berichtet Fussenegger. Delhi und Mumbai wagen nun erste Lockerungen. Fussenegger hofft, dass es bald zu einer „neuen Normalität“ komme – und gibt sich optimistisch: „Die Impfkampagne schreitet gut voran, und ich gehe davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer an Genesenen gibt.“