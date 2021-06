Marko: „Da ist uns das Herz in die Hose gefallen“

Gemischte Gefühle bei Red Bull nach dem Großen Preis von Aserbaidschan: Während Sergio Perez über den zweiten Sieg in seiner Formel-1-Karriere jubeln durfte, war bei Max Verstappen, der mit über 300 km/h in die Streckenabgrenzung gekracht war, die Enttäuschung groß. „Da ist uns allen das Herz in die Hose gefallen", so Helmut Marko, der Motorsportberater von Red Bull, nach dem Unfall seines Schützlings.