F1 trauert! Hamiltons „großer Bruder“ ist tot

„Es ist ein Riesenschock für uns“, sagte McLaren-Teamchef Andreas Seidl vor Rennbeginn in Baku ins ORF-Mikrofon. Kurz zuvor hatte das Team via Twitter die Nachricht offiziell bekannt gegeben: Ojjeh, seit 1984 Anteilseigner des McLaren-Teams, war am Sonntagvormittag „im Kreis seiner Familie friedlich“ eingeschlafen und verstorben. Er wurde 68 Jahre alt.