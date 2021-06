Corona: Erneut Rückgang beim Zigarettenschmuggel

Die Corona-Pandemie schlägt sich in der Statistik nieder - auch in jener, die den Schmuggel von Tabak erhebt. So wurden im ersten Quartal des heurigen Jahres um 25 Prozent weniger Zigaretten beschlagnahmt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Vor allem die Reisebeschränkungen erschwerten die Einfuhr von Schmuggelware.