MotoGP: Todescrash muss „etwas vergessen“ werden

Fahrrad-Sturz auf Piste

Herzlosigkeit wurde dem WM-Zirkus zuletzt vorgeworfen, MotoGP-Leader Fabio Quartararo zeigte aber, dass ihm das Unglück nahe geht. Er hatte nach dem Sieg in Mugello an der Unfallstelle zum Himmel gezeigt und am Montag Dupasquiers Eltern kondoliert. Aber er sagt auch: „Ich versuche nun, etwas zu vergessen, was passiert ist.“