Krimi-Polizistinnen fuhren bewaffnet auf A11

Auf vielen Schauplätzen in Kärnten wird der Film „Die Schönwetterbullen – Dienst ohne Vorschrift“ derzeit gedreht. Bei Dreharbeiten in St. Jakob im Rosental haben Roxanne Rapp und Katharina Scheuba, die die Polizistinnen Steffi und Elli spielen, die Autobahnabfahrt vor der slowenischen Grenze verpasst. Also fuhren die Schauspielerinnen in Polizeiuniform und mit Dienstwaffe (in Plastik) nach Slowenien weiter, wurden aber gerade noch von der echten Polizei gestoppt.