„Luca“: Eine Parabel auf den Wert der Freundschaft

Knapp ein halbes Jahr nach dem Oscar-prämierten „Soul“ beweist der Konzern einmal mehr, dass man in Zusammenarbeit mit den Pixar-Studios zurecht die absolute Marktführung im Animationssegment hat. Das südländische Dolce Vita, das in bunten und fein ausgearbeiteten Bildern ins Haus geliefert wird, bekommt nicht nur wegen aktuellen Sommers, sondern auch wegen der wiedergewonnenen Freiheit nach den mühseligen Covid-Beschränkungen eine besonders eindringliche Farbe. Luca und Alberto genießen die Sonne des malerischen Südens nicht nur wegen seines Flairs, sondern auch zu ihrer eigenen Sicherheit. Sobald sie nämlich mit Wasser in Berührung kommen, fällt die menschliche Tarnung und sie verwandeln sich wieder zurück in Seemonster. Ein riskantes Unterfangen in einem Dorf voller Misstrauen und einer grassierenden „Wir sind wir“-Mentalität.