Neusiedl am See und die Geschichte des Burgenlands

Eröffnet wurde die Ausstellung, die derzeit am Tabor in Neusiedl am See zu sehen ist, von Landesrätin Daniela Winkler und Bürgermeisterin Elisabeth Böhm. „100 Jahre Burgenland sind es wert, in allen Teilen des Landes gewürdigt zu werden. Unser Respekt gebührt diesem kleinen Bundesland, das sich so prächtig herausgeputzt hat und einen beachtlichen Wandel erfahren hat“, so Winkler.