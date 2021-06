Kindern fehlen vor allem die sozialen Kontakte

Immerhin 192 junge Bewohner der Monfortstadt haben bei der Umfrage mitgemacht. Zwar sind die Ergebnisse nicht repräsentativ, einen guten Überblick auf die pandemiebedingten Sorgen und Nöte verschaffen sie aber dennoch. Wenig überraschend leiden Kinder vor allem an der Einschränkung ihrer sozialen Kontakte - rund zwei Drittel der Befragten gab an, die Großeltern, Verwandte oder Freunde zu vermissen. Als belastend wurden von den Kindern auch das Distance Learning sowie die eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten wahrgenommen. Kein großes Thema sind hingegen die Coronaregeln, also zum Beispiel Maskenpflicht und regelmäßiges Händewaschen.