Die langen Wartezeiten bei den Reisepässen

Eigentlich möchte Frau P. so schnell wie möglich ihre in der Türkei lebende Tochter besuchen. Dafür benötigt die Pensionistin einen neuen Reisepass. Nach halbstündiger Wartezeit vorm Magistrat gab es jedoch, so die Villacherin, statt eines Termins eine unfreundliche Behandlung, samt dem Satz: „Wir sind am Limit!“