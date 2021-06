Bregenzer Seeufer: Feiern bis die Polizei kommt

Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) sah sich veranlasst, sogar eine Task Force ins Leben zu rufen, die ein Maßnahmenpaket erarbeiten sollte, wie man die Pipeline wieder in den Griff bekommen könnte. Just am Mittwoch wurden die Ergebnisse präsentiert - und noch am selben Tag versammelten sich am Abend wieder rund 600 Jugendliche, um an der Pipeline zu feiern, als gäbe es kein morgen. Auch die eine oder andere laut wummernde Musicbox wurde wieder ans Ufer geschleppt.