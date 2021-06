Foda: „Wir hätten den Ausgleich verdient!“

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): „Am Anfang hatte das englische Team etwas Übergewicht. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto besser sind wir hineingekommen. Vor allem in den letzten 30 Minuten haben wir sehr, sehr gut nach vorne gespielt. Wir hätten den Ausgleich verdient gehabt, der ist uns leider nicht gelungen. Über weite Strecken war das Spiel zufriedenstellend, wir liegen voll im Plan. Wir haben diese Woche gut trainiert, das hat die Mannschaft dann auch teilweise auf dem Platz gezeigt. Man bekommt gegen eine absolute Topmannschaft normal nicht so viele Chancen. Wir hatten vier, da muss man dann auch eine verwerten. Gegen Dänemark hatten wir nicht so viele klare Torchancen, so ehrlich muss man sein. Heute war das schon besser. Wir waren gut positioniert in der Box. Wir werden weiter an der Offensive arbeiten. Ich bin aber voll überzeugt, dass wir im Plan sind und in den nächsten Spielen auch wieder Tore erzielen werden. Daniel (Bachmann) hat seine Chance genutzt. Wir haben ihm die Chance gegeben, sich zu zeigen. Das hat er verdient. Wir haben auf der Torwart-Position aber auch unseren klaren Plan. Den ziehen wir bis zum Ende durch."