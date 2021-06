Drei Unfalltote in 13 Stunden in Oberösterreich

Die erste Tragödie passierte am Dienstag um kurz nach 22 Uhr in Nußdorf am Haunsberg (Salzburg): Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war unterwegs nach Hause, als er links von der Straße abkam, einen Baum rammte. Anrainer hörten den Aufprall, für den Innviertler, der im demolierten Pkw eingeklemmt war, kam jede Hilfe zu spät.