Kritische Ausgabe von „Mein Kampf“ erschienen

In Frankreich ist nach rund zehnjähriger Arbeit „Mein Kampf“ in einer kritischen Ausgabe erschienen. Auf dem Cover des rund 1000 Seiten langen Werkes taucht weder der Name Adolf Hitler noch der Originaltitel auf. Der Pariser Verlag Fayard beschreibt seine an diesem Mittwoch im Handel erschienene Ausgabe von „Historiciser le mal“ (dt: Das Übel historisieren) als ein Buch gegen die Kampf-und Propagandaschrift Hitlers.