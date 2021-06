Klarer Schulterschluss gegen das Risiko-AKW Krsko

„Das Kraftwerk stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar“, schlagen Kärntens Umweltlandesrätin Sara Schaar und ihre steirische Amtskollegin Ursula Lackner in einem Brief an den slowenischen Umweltminister Andrej Vizjak Alarm! Zuletzt hätten schwere Erdbeben in der Region im im März, Juli und Dezember 2020 gravierend das große Sicherheitsrisiko aufgezeigt.