Hitze kann Ergebnisse von Schnelltests verfälschen

„Es darf nicht zu heiß werden. Selbsttests sollten nicht direkt am Fenster in der Sonne liegen oder im Sommer in der Hosentasche mit herumgetragen werden“, warnte Jan Felix Drexler vom Institut für Virologie der Berliner Universitätsklinik Charité gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Doch auch der Kühlschrank ist für die Lagerung der Tests nicht ideal: Der Temperaturunterschied zur Anwendung in der warmen Stube kann das Ergebnis ebenfalls verfälschen.