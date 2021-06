Das erwartet Markus Mader bei Austria Lustenau

Sowohl in der Defensive, die 38 Tore im Frühjahr kassierte, als auch im Mittelfeld ist jedoch Handlungsbedarf angesagt. Am meisten im offensiven Mittelfeld und an den Außenbahnen. „Das hängt aber auch von den Vertragsverhandlungen ab.“ Noch steht auch nicht fest, ob die Clermont-Leihgaben bleiben. „Da es in Frankreich noch immer keinen Fernsehvertrag gibt, weiß auch Clermont nicht, mit welchem Budget man in die Liga geht.“ In den nächsten Tagen soll auch Maders Co-Trainer feststehen.