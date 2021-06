Einserfrage im Team „war noch nie so verkorkst!“

Klaus Lindenberger, 41 Länderspiele: „Ich sagte bereits vor Jahren, dass Bachmann das größte Talent in Österreich ist. Ihn jetzt zur Nummer eins zu machen wäre aber ein Risiko. Eine EURO ist etwas ganz anderes, der Druck enorm. Ich sehe Pervan aufgrund seiner Erfahrung vorne: Pavao hat im Team immer gut performt. Ich vergleiche seine Situation mit jener von Almer 2016, der trotz wenig Spielpraxis im Klub bei der EURO gute Leistungen bot. Schlager hat in den letzten Wochen nicht mehr das gezeigt, was man von einem Teamgoalie erwartet.“