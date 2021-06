Einkaufszentrum Südpark baut weiter aus

Das Einkaufszentrum hat in den letzten Jahren einiges erlebt: „Derzeit schaut die Situation aber wieder sehr gut aus“, freut sich Südpark-Manager Achatz. „Der Sportartikelhändler XXL wird unser Haus enorm aufwerten. Hauptsitz des Unternehmens ist Oslo. Der weltweit am schnellsten wachsende Sportmarkt hat bereits 70 Filialen, wird bei uns im Sommer die erste in Kärnten eröffnen. Auf zwei Etagen werden Fahrräder, Sportbekleidung, Schuhe, Fitness- und Gesundheitsartikel sowie Outdoorprodukte unter einem Dach angeboten. Auch neue Rolltreppen und eine Liftanlage wird dafür installiert.“