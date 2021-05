Neuerlich vier Rösser von „Horrorhof“ gerettet

Neben dem Kampf um das Tierwohl hält Animal Spirit aber auch mit Kritik an der Bezirksbehörde nicht zurück: Seit 2011 wurden regelmäßig Anzeigen gegen den Besitzer des Bauernhofes erstattet. Die Vorwürfe: Abgemagerte Pferde, durch Inzucht halbblind, mit alten nicht heilbaren Beinverletzungen, waren teilweise in finsteren, verschmutzten Ställen eingesperrt. „Die zuständige Behörde hat aber jahrelang nicht entsprechend reagiert und nichts gegen diese offensichtliche Tierquälerei unternommen“, sagt Marion Reisinger vom Gnadenhof „Engelberg“ in Engelhartszell.