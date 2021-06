„Der Bahnhof bleibt eine Herausforderung“

Die Streetworker waren deshalb auch fast jeden Tag am Dornbirner „Brennpunkt“. „Seit einigen Monaten sind natürlich wieder deutlich mehr Leute am Bahnhof. Wer in beengten Wohnverhältnissen lebt oder in kleinen, öffentlichen Mehrbetteinrichtungen, dem fällt verständlicherweise irgendwann einmal die Decke auf den Kopf - dann muss man einfach raus“, berichtet Hagen von den prekären Lebensverhältnissen „seiner“ Klientel.