Erster Naturtrail auf Koralpe

„Wir stecken mitten in der Arbeit, aber es sieht gut aus“, sagt Wolfsbergs Bürgermeister Hannes Primus. „Die Gespräche mit den Grundeigentümern sind am Laufen. Das Ziel ist, eine gesicherte und gekennzeichnete Strecke zu schaffen, die auch Grundeigentümer aus der Haftung nimmt.“ Dazu gab es bereits eine Info-Veranstaltung mit Radprofi Paco Wrolich. Auch die Jägerschaft und der Alpenverein werden in die Projektplanung miteinbezogen.