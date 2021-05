Schwere zu verdauende Kost trotz Superhelden

Motivationen für Radikalisierung

Vielmehr zeigten sie verschiedene Motivationen für Radikalisierung: Ein 15-jähriges Mädchen mit Migrationshintergrund, das sich nirgends zugehörig fühlt und so leichte Beute von Extremisten im Internet wird. Ein junger Schwuler, der nicht nur von seiner Sexualität in den Kampf getrieben wird. Ein reiches weißes Paar, das den Krieg nur fasziniert am Smartphone verfolgt und sich irgendwann die Sinnfrage stellen muss.