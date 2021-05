KABEG-Aufsichtsrat: Positiver Rechnungsabschluss

„Die KABEG wird die Ambulatorien aufbauen und betreiben“, so Prettner. Die Inbetriebnahme erfolgt in Villach im 1. Quartal 2022, in Klagenfurt wird es das 3. Quartal 2022 sein. „Der Endausbau sieht einen Personalstand von 42 Vollzeitkräften vor“, erklärt Prettner.