Giro-Stars spenden an Seilbahn-Opfer-Familien

Der Brite Simon Yates hat als Sieger der 19. Etappe des Giro d‘Italia dem Gesamtführenden Egan Bernal erneut etwas Zeit abgenommen. Der 28-Jährige feierte nach 166 km bei der Bergankunft in Alpe di Mera einen Solosieg, der Kolumbianer Bernal hielt den Rückstand auf dem 9,6 km langen Schlussanstieg als Tages-Dritter mit 28 Sekunden aber in Grenzen. Der 24-Jährige führt vor einer weiteren Bergankunft am Samstag 2:29 Minuten vor Damiano Caruso (ITA) und 2:49 vor Yates. Die Giro-Stars rührten die Fans auch mit einer schönen Geste: Sie spendeten ihren Tageserlös an die Familien der Opfer.