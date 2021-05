Mount Everest trotz Corona-Infektion bestiegen

Noch rund 50 Bergsteiger am Everest

In den vergangenen Wochen mussten mehr als 30 Bergsteiger aus Krankheitsgründen aus dem Basislager gebracht werden. Bis zu 50 Prozent der 1500 Menschen im Basislager könnten sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Außerdem könnten drei Todesfälle am Everest auf das Coronavirus zurückzuführen sein, vermutet der Tiroler Expeditionsveranstalter Lukas Furtenbach - die nepalesischen Behörden bestreiten das vehement. Rund 50 Bergsteiger befinden sich derzeit noch am Berg.