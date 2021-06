Die Top-10-Sandstrände für Ihren Kroatienurlaub

7. Sandstrand Val Marea Family

Wer in der Region Istrien auf der Suche nach einem der seltenen Sandstrände ist, wird auch den neu angelegten Val Marea Family Strand in Lanterna auf halbem Weg zwischen Novigrad und Poreč lieben. Der herrliche Sandstrand befindet sich in einer kleinen Bucht und bietet alles für einen perfekten Tag am Strand: kristallklares Meer, dessen Qualität mit der „Blauen Flagge“ ausgezeichnet wurde, eine große Liegewiese und Sandbereiche zum Sonnenbaden mit Sonnenliegen und -schirmen sowie einen Kinderspielplatz. Nach dem Schwimmen im Meer können Sie den Infinity Meerwasser-Pool im The Beat Beach Club ausprobieren und dabei das Panorama des atemberaubenden blauen Meeres bewundern.