Neues Trauner Stadtteilzentrum nimmt Formen an

„Überraschungen sind in unserer Branche eine Konstante“, zog Avoris-Geschäftsführer Dominik Peherstorfer bei der gestrigen Gleichenfeier trotz dem nötig gewordenen Bodenaustausch zufrieden Zwischenbilanz. Rund 8700 m² Gesamtnutzfläche wird das Stadtteilzentrum „Weidfeld“ in St. Dionysen umfassen, fast 6000 m² davon sollen bereits im November an erste Mieter übergeben werden.