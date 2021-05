Will Smith: Mit Hanteln gegen Corona-Speckbauch

Mit Fitnessprogramm zum Waschbrettbauch

Smith hatte Anfang Mai angekündigt, seine untrainierte Corona-Figur in einer neuen YouTube-Doku in Form bringen zu wollen - auch damals begleitet von Fotos nur in Unterhose. „Ich werde in die beste Form meines Lebens kommen!!!!!“, schrieb der „Men in Black“-Star bei Instagram.